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УЄФА допустила Жирону Довбика та Циганкова до Ліги чемпіонів

Олександр Булава — 3 червня, 19:38
УЄФА допустила Жирону Довбика та Циганкова до Ліги чемпіонів

Іспанська Жирона отримала дозвіл від УЄФА на участь в Лізі чемпіонів 2023/24.

Про це повідомляє AS.

Каталонці надали гарантії щодо дотримання правила про заборону володіння різними клубами.

Зокрема клуб покинуть директори, які також входять до City Football Group. У зв'язку із чим частка володіння акцій буде зменшена з 47% до 30%. Зв'язок між Жироною та Манчестер Сіті зникне та обидва клуби зможуть грати в єврокубках.

Зазначається, що у майбутньому УЄФА планує бути жорсткішим стосовно мультиклубних корпорацій.

Нагадаємо, Жирона за підсумками сезону-2023/24 посіла третє місце в чемпіонаті Іспанії та вперше в історії здобула путівку до Ліги чемпіонів.

Жирона Ліга чемпіонів УЄФА

Жирона

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