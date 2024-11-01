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Жирона втратила вінгера на п'ять тижнів через травму

Олег Дідух — 1 листопада, 16:47
Жирона втратила вінгера на п'ять тижнів через травму
Арно Данжума
ФК Жирона

Вінгер Жирони Арно Данжума пропустить приблизно п’ять тижнів через травму підколінного сухожилля.

Про це повідомляє Ніл Сола.

27-річний нідерландець отримав пошкодження в середу, 30 жовтня у матчі 1/64 фіналу Кубку Іспанії проти Естремадури (перемога 4:0). У тому матчі Данжума вийшов у основі Жирони, проте був вимушений покинути поле вже на десятій хвилині.

Останнім часом каталонський клуб зіткнувся зі справжньою епідемією травм, яка не оминула і Віктора Циганкова. Сьогодні, 1 листопада, вінгер збірної України повернувся до тренувань в основній групі команди.

Данжума перейшов до Жирони влітку поточного року з Вільярреала на правах оренди. На його рахунку 2 голи та 2 асисти в 15 матчах в усіх турнірах.

Жирона травма Арно Данжума

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