Жирона Циганкова зіграє проти Осасуни, Реал Луніна зустрінеться з Лас-Пальмас у матчі 3 туру Ла Ліги

Сьогодні, 29 серпня, відбудуться 2 матчі Ла Ліги сезону-2024/25.

Жирона Віктора Циганкова у домашньому матчі зіграє проти Осасуни. Реал Андрія Луніна на виїзді зустрінеться з Лас-Пальмас.

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга 3 тур, 27 серпня

20:00 Жирона — Осасуна

22:30 Лас-Пальмас — Реал Мадрид

Нагадаємо, вчора мадридське Атлетико мінімально зіграло внічию проти Еспаньйол, а Атлетик у домашньому матчі на класі переміг Валенсію.