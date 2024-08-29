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Жирона Циганкова зіграє проти Осасуни, Реал Луніна зустрінеться з Лас-Пальмас у матчі 3 туру Ла Ліги

Володимир Кук — 29 серпня, 07:52
Жирона Циганкова зіграє проти Осасуни, Реал Луніна зустрінеться з Лас-Пальмас у матчі 3 туру Ла Ліги
Ла Ліга

Сьогодні, 29 серпня, відбудуться 2 матчі Ла Ліги сезону-2024/25.

Жирона Віктора Циганкова у домашньому матчі зіграє проти Осасуни. Реал Андрія Луніна на виїзді зустрінеться з Лас-Пальмас.

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга
3 тур, 27 серпня

20:00 Жирона — Осасуна

22:30 Лас-Пальмас — Реал Мадрид

Нагадаємо, вчора мадридське Атлетико мінімально зіграло внічию проти Еспаньйол, а Атлетик у домашньому матчі на класі переміг Валенсію.

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Лас-Пальмас Осасуна Реал Мадрид

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