Жирона може підписати гравця Тоттенгема

Каталонська Жирона розпочала перемовини з лівим вінгером Тоттенгема Браяном Хілем.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що 23-річний футболіст збирається покинути англійську команду цього літа. Портал Transfermarkt оцінює іспанця у 14 мільйонів євро.

🔴⚪️ Girona have opened talks with Tottenham for Bryan Gil, set to leave Spurs this summer.



Initial discussions took place, as @pokeefe1 and @JaviHipo reported.



↪️ Bryan Gil and Sergio Reguilón will both leave #THFC. pic.twitter.com/HAcxu6L03d — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2024

У сезоні-2023/24 Хіль зіграв 12 матчів за "шпор" і не відзначився жодною результативною дією. Його контракт із Тоттенгемом чинний до 30 червня 2026 року.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що нападник Жирони та збірної України Артем Довбик вирішив покинути каталонський клуб цього трансферного вікна. Він хоче перейти в Атлетико Мадрид.

Також український вінгер каталонців Віктор Циганков потрапив у сферу інтересів Манчестер Юнайтед і Астон Вілли.