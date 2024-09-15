Жирона Циганкова зіграє проти Барселони, Атлетико зустрінеться з Валенсією у 5 турі Ла Ліги
Ла Ліга
Сьогодні, 15 вересня, відбудеться 4 матчі 5 туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.
Зокрема, каталонське дербі — Жирона з українцем Віктором Циганковим у складі зіграє проти гранда європейського футболу, Барселони. Атлетико зустрінеться з Валенсією, а Сельта Віго прийме Вальядолід.
Розклад матчів Ла Ліги на 15 вересня
- 15:00. Сельта Віго – Вальядолід
- 17:15. Жирона – Барселона
- 19:30. Лас-Пальмас – Атлетик
- 22:00. Атлетико – Валенсія
Нагадаємо, напередодні Мальорка у домашньому поєдинку мінімально поступилась Вільярреалу. Еспаньйол у напруженому матчі переграв Алавес, а Реал Мадрид завдяки двом пенальті обіграв на виїзді Сосьєдад