Жирона Циганкова зіграє проти Барселони, Атлетико зустрінеться з Валенсією у 5 турі Ла Ліги

Сьогодні, 15 вересня, відбудеться 4 матчі 5 туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Зокрема, каталонське дербі — Жирона з українцем Віктором Циганковим у складі зіграє проти гранда європейського футболу, Барселони. Атлетико зустрінеться з Валенсією, а Сельта Віго прийме Вальядолід.

Розклад матчів Ла Ліги на 15 вересня

15:00. Сельта Віго – Вальядолід

17:15. Жирона – Барселона

19:30. Лас-Пальмас – Атлетик

22:00. Атлетико – Валенсія

Нагадаємо, напередодні Мальорка у домашньому поєдинку мінімально поступилась Вільярреалу. Еспаньйол у напруженому матчі переграв Алавес, а Реал Мадрид завдяки двом пенальті обіграв на виїзді Сосьєдад