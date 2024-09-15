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Жирона Циганкова зіграє проти Барселони, Атлетико зустрінеться з Валенсією у 5 турі Ла Ліги

Андрій Яросименко — 15 вересня, 08:10
Жирона Циганкова зіграє проти Барселони, Атлетико зустрінеться з Валенсією у 5 турі Ла Ліги
Ла Ліга

Сьогодні, 15 вересня, відбудеться 4 матчі 5 туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Зокрема, каталонське дербі — Жирона з українцем Віктором Циганковим у складі зіграє проти гранда європейського футболу, Барселони. Атлетико зустрінеться з Валенсією, а Сельта Віго прийме Вальядолід.

Розклад матчів Ла Ліги на 15 вересня

  • 15:00. Сельта Віго – Вальядолід
  • 17:15. Жирона – Барселона
  • 19:30. Лас-Пальмас – Атлетик
  • 22:00. Атлетико – Валенсія

Нагадаємо, напередодні Мальорка у домашньому поєдинку мінімально поступилась Вільярреалу. Еспаньйол у напруженому матчі переграв Алавес, а Реал Мадрид завдяки двом пенальті обіграв на виїзді Сосьєдад

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