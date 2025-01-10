УАФ оголосила конкурс на посаду головного тренера жіночої збірної України
Володимир Пятенко
Українська асоціація футболу оголосила конкурс на заміщення вакантної посади головного тренера жіночої збірної України.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Основними вимогами для претендентів є стаж роботи на тренерських посадах чи у сфері футболу не менше п'яти років, а також наявність PRO-диплому УЄФА. Документи прийматимуться до 24 січня.
До цього команду очолював Володимир Пятенко. Про його відставку з посади наразі не повідомлялося.
Нагадаємо, під керівництвом Пятенка національна команда завершила відбірковий цикл чемпіонату Європи. У фіналі плейоф відбору українки поступились Бельгії (1:4). Тепер на "синьо-жовтих" чекає виступ у дивізіоні В Ліги націй, яка стартує 21 лютого наступного року.