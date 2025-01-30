Жеребкування плейоф Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція
У п'ятницю, 31 січня, у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування попередньої стадії плейоф Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025.
16 команд, що посіли місця в основному етапі ЛЧ з 9 по 24, дізнаються своїх суперників на шляху до 1/8, де їх очікують команди, що посіли перші вісім позицій.
Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію жеребкування о 13:00 за київським часом.
Формат жеребкування плейоф Ліги чемпіонів
- Для жеребкування готуються вісім чаш, в яких попарно розміщуються кульки з назвами сіяних і несіяних команд (з 9 по 16 – сіяні, з 17 по 24 – несіяні);
- Спочатку відповідно місцю в турнірній таблиці витягуватимуться несіяні команди, які будуть розміщені по позиціях в срібному або синьому слоті. Після цього таку ж процедуру пройдуть і сіяні команди;
- Команди матимуть чітке розподілення відповідно до місця, яке вони посіли в межах основного етапу. Наприклад, Селтік та Манчестер Сіті, які завершили виступ на 21 та 22 місцях зіграють з кимось з пари Реал Мадрид/Баварія, які фінішували 11-ми та 12-ми. Також відомо, що переможці цих протистоянь виходить в 1/8 на п'яту та шосту позицію в турнірній таблиці – Атлетико Мадрид та Баєр;
- Сіяні команди гратимуть матч-відповідь вдома;
- Команди з одного національного чемпіонату можуть грати між собою на цій стадії турніру;
- Команди, які зустрічалися в основній стадії турніру можуть зіграти і в попередньому раунді плейоф;
- Перші поєдинки заплановані на 11/12 лютого, а матчі-відповіді на 18/19.
Сіяні команди
9. Аталанта;
10. Боруссія Дортмунд;
11. Реал Мадрид;
12. Баварія;
13. Мілан;
14. ПСВ;
15. ПСЖ;
16. Бенфіка.
Несіяні команди
17. Монако;
18. Брест;
19. Феєнорд;
20. Ювентус;
21. Селтік;
22. Манчестер Сіті;
23. Спортинг;
24. Брюгге.