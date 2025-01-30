Жеребкування плейоф Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція

У п'ятницю, 31 січня, у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування попередньої стадії плейоф Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025.

16 команд, що посіли місця в основному етапі ЛЧ з 9 по 24, дізнаються своїх суперників на шляху до 1/8, де їх очікують команди, що посіли перші вісім позицій.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію жеребкування о 13:00 за київським часом.

Формат жеребкування плейоф Ліги чемпіонів

Для жеребкування готуються вісім чаш, в яких попарно розміщуються кульки з назвами сіяних і несіяних команд (з 9 по 16 – сіяні, з 17 по 24 – несіяні);

Спочатку відповідно місцю в турнірній таблиці витягуватимуться несіяні команди, які будуть розміщені по позиціях в срібному або синьому слоті. Після цього таку ж процедуру пройдуть і сіяні команди;

Команди матимуть чітке розподілення відповідно до місця, яке вони посіли в межах основного етапу. Наприклад, Селтік та Манчестер Сіті, які завершили виступ на 21 та 22 місцях зіграють з кимось з пари Реал Мадрид/Баварія, які фінішували 11-ми та 12-ми. Також відомо, що переможці цих протистоянь виходить в 1/8 на п'яту та шосту позицію в турнірній таблиці – Атлетико Мадрид та Баєр;

Сіяні команди гратимуть матч-відповідь вдома;

Команди з одного національного чемпіонату можуть грати між собою на цій стадії турніру;

Команди, які зустрічалися в основній стадії турніру можуть зіграти і в попередньому раунді плейоф;

Перші поєдинки заплановані на 11/12 лютого, а матчі-відповіді на 18/19.

Сіяні команди

9. Аталанта;

10. Боруссія Дортмунд;

11. Реал Мадрид;

12. Баварія;

13. Мілан;

14. ПСВ;

15. ПСЖ;

16. Бенфіка.

Несіяні команди

17. Монако;

18. Брест;

19. Феєнорд;

20. Ювентус;

21. Селтік;

22. Манчестер Сіті;

23. Спортинг;

24. Брюгге.