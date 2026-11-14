Збірна України зустрілася із матір'ю загиблого військового ЗСУ з Північної Ірландії

Представники збірної України провели у Белфасті зустріч із Долорес – матір'ю північноірландського воїна ЗСУ Лі Джонстона, який загинув на війні за Україну.

Про це повідомляє журналіст та віцепрезидент UEFL Микола Васильков.

На цій зустрічі зокрема були присутні Андреа Мальдера, Роман Яремчук, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Микола Матвієнко, Артем Довбик та Володимир Єзерський.

Долорес провела промову, у якій розповіла, що її син був вражений українським народом та пішов захищати нашу країну без жодного військового досвіду. Раніше Джонстон був тренером з боксу для дітей та планував завести родину в Україні.

Жінка сподівається, що тіло її сина відправлять до Північної Ірландії, аби покійного змогли поховати на його батьківщині. Долорес подарували футболку з принтом Джонстона та підписами представників національної команди України.

Джонстон загинув у жовтні минулого року. Довгий час мати сподівалася, що її син вижив, але потім з'явилися відеозаписи з дрона, з яких стало зрозуміло, що Джонстона немає серед живих.

Тіло загиблого воїна наразі ніхто не може евакуювати, оскільки воно перебуває у червоній зоні, куди долітають лише дрони.

Нагадаємо, що під час першого поєдинку між Україною та Північною Ірландією (0:3) волонтери з Ukrainian European Football League (UEFL) розгорнули банер на честь Джонтсона.