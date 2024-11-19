Визначилася заявка збірної України на вирішальний матч Ліги націй проти Албанії

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився з переліком футболістів, на яких розраховує в матчі 6 туру Ліги націй проти Албанії.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

До офіційної заявки "синьо-жовтих" на цей поєдинок увійшли 23 футболісти за виключенням Владислава Ваната.

Заявка України на матч проти Албанії

Воротарі: Георгій Бущан, Анатолій Трубін, Дмитро Різник.

Захисники: Юхим Конопля, Олексій Сич, Максим Таловєров, Валерій Бондар, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Зінченко, Микола Матвієнко.

Півзахисники: Володимир Бражко, Михайло Мудрик, Георгій Судаков, Микола Шапаренко, Олександр Назаренко, Дмитро Криськів, Єгор Ярмолюк, Олексій Гуцуляк, Олександр Зубков, Іван Калюжний.

Нападники: Роман Яремчук, Артем Довбик.

Стартовий свисток матчу між Україною та Албанією пролунає о 21:45 за київським часом. Нагадаємо, що наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку.

Окрім гри команди Сергія Реброва у цей день відбудеться ще вісім матчів групового етапу Ліги націй.

Зауважимо, що в разі поразки або нічиєї Україна залишиться на останньому місці. Якщо ж "синьо-жовті" переможуть, то точно опиняться вище Албанії. А якщо в паралельному матчі Чехія здолає Грузію, то українці піднімуться на 2 сходинку та змагатимуться у плейоф за вихід в Дивізіон А.