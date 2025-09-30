Українська правда
Збірна України U-20 назвала склад на матч проти Панами на ЧС-2025

Олександр Булава — 30 вересня 2025, 21:45
Збірна України U-20 назвала склад на матч 2 туру групового етапу чемпіонату світу проти Панами.

Склад збірної України U-20: Крапивцов, Гусєв, Мельниченко, Киричок, Вернаттус, Синчук, Будко, Кревсун, Деркач, Караман, Пищур

Стартовий свисток поєдинку пролунає о 23:00 за київським часом.

Нагадаємо, у стартовому матчі чемпіонату світу українська команда перемогла збірну Південної Кореї з рахунком 1:2. Натомість Панама поступилася у попередньому матчі Парагваю (3:2).

Молодіжний чемпіонат світу U-20 триватиме до 19 жовтня. До плейоф вийдуть по дві команди з кожної групи, а також найкращі треті місця.

Збірна України U-20 чемпіонат світу-2025 U-20

Збірна України U-20

