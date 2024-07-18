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Юнацька збірна України зіграє проти Норвегії на Євро-2024

Андрій Яросименко — 18 липня, 10:19
Юнацька збірна України зіграє проти Норвегії на Євро-2024

Сьогодні, 18 липня, збірна України U-19 проведе матч 2 туру юнацького чемпіонату Європи-2024 проти Норвегії.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Сівью" в Белфасті. Початок — о 17:30 за київським часом.

Зазначимо, що сьогодні також зіграє збірна Північної Ірландії з якою в українці в першому турі розписали мирову (0:0), та збірна Італії, яка раніше здолала Норвегію (2:1).

На юнацькому Євро лише дві групи. По дві найкращі команди з квартетів A і B розіграють трофей у "Фіналі чотирьох". Також передбачений матч за 5-те місце, адже Євро є відбірковим турніром на ЧС-2025 U-20, на якому Європу представлять саме 5 команд.

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збірна України U-19

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