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Збірна Португалії презентувала форму від нового технічного спонсора

Олег Дідух — 7 січня 2025, 15:11
Збірна Португалії презентувала форму від нового технічного спонсора
instagram.com/portugal

З 2025 року Федерація футболу Португалії змінила технічного спонсора. Якщо раніше "Селесао" співпрацювали з американським брендом Nike, то тепер збірну одягатиме Puma.

Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Португалії.

Уже презентовані нові домашній та виїзний комплекти форми для збірної Португалії. Домашній виконано в традиційних кольорах – червоному та зеленому. Виїзний комплект білий із вставками зеленого та червоного.

У презентації взяв участь і Кріштіану Роналду. У листопаді 39-річний нападник встановив світовий рекорд за кількістю переможних матчів у національній збірній.

Nike був технічним спонсором збірної Португалії з 1997 року. До цього команду одягали Adidas (1976 – 1994 роки) та Olympic Sportswear (1994 – 1996).

Puma Збірна Португалії з футболу

Збірна Португалії з футболу

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