Тотальна домінація: Іспанія побила власний рекорд за найдовшою безпрограшною серією

Збірна Іспанії з футболу оновила власний рекорд за безпрограшною серією. Команда Луїса де ла Фуенте не програє вже в 30 офіційних матчах поспіль.

Іспанці підкорили таке досягнення у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу 2026 року проти Грузії (4:0). Попереднім рекордом було 29 ігор без поразок у період з 2010 до 2013 року.

Поточна серія розпочалася ще у 2023 році у грі проти Італії. За цей час Іспанія виграла чемпіонат Європи 2024 та грала проти таких збірних, як Італія, Хорватія, Німеччина, Франція, Англія, Бразилія та Нідерланди.

Востаннє в офіційних матчах збірна Іспанії програвала Шотландії (0:2) у березні 2023 року. Після цього іспанці програвали лише двічі: в товариській грі проти Колумбії (0:1) та в фіналі Ліги націй проти Португалії (5:3 після серії пенальті). Фінал Ліги націй не перервав серію, оскільки основний час завершився внічию.

Зауважимо, що найдовша безпрограшна серія в історії збірних належить Італії, яка у 2018-2021 роках не програвала протягом 37 матчів.