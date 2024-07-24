Збірна Франції U-19 — збірна України U-19: анонс матчу 1/2 фіналу Євро-2024

У четвер, 25 липня, відбудеться поєдинок 1/2 фіналу Євро-2024 (U-19), у якому збірній України протистоятиме національна команда Франції. Зустріч відбудеться на стадіоні "Віндзор Парк" у місті Белфаст (Північна Ірландія) та розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Франція U-19

Триколірні виступали в групі В, де їм протистояли Іспанія, Туреччина та Данія. У стартовому турі французи перемогли турків (2:1), далі впевнено здолали данців (4:2). Це дозволило достроково гарантувати собі вихід у півфінал, питанням лишалося лише підсумкове місце у квартеті.

Францію у завершальному матчі групового раунду з Іспанією влаштовувала нічия, якої й вдалося домогтися — 2:2. Таким чином французи здобули путівку до плейоф з першого місця, набравши сумарно сім залікових балів.

Україна U-19

У двох перших матчах турніру команда Дмитра Михайленка зіграла внічию. Спочатку 0:0 із господарем змагань, Північною Ірландією, а згодом із таким же рахунком завершився поєдинок проти Норвегії.

Для виходу в півфінал потрібно було обов'язково перемагати Італію, яка достроково забезпечила собі перше місце. "Синьо-жовті" поступалися по ходу зустрічі 1:2, однак завдяки голам Кревсуна та Пономаренка вирвали другу сходинку, а разом із нею путівку не лише в плейоф, а й на чемпіонат світу 2025 (U-20).

На жаль, у грі проти Франції нашій команді доведеться обійтися без двох ключових виконавців — через перебір жовтих карток не зіграють Даніель Ващенко та Матвій Пономаренко.

Історія зустрічей

Юнацькі збірні України та Франції (U-19) зустрічалися тричі в історії. На рахунку українців дві перемоги з однаковим рахунком 2:1. Остання зустріч відбулася у липні 2018 року й завершилася на користь "синьо-жовтих".

Орієнтовні склади

Україна U-19: Крапивцов — Огарков, Михавко, Гусєв, Мельниченко, Обіная, Кревсун, Гаджиєв, Синчук, Маткевич, Тутєров.

Де дивитися

Пряму трансляцію заплановано на каналі "Суспільне Спорт" та місцевих телеканалах Суспільного. В іншому півфіналі на 5 годин раніше між собою зіграють збірні Італії та Іспанії.

Коефіцієнти від Фавбет

Перемога Франції U-19 — 1,74;

Нічия — 3,80;

Перемога України U-19 — 4,70.

Прогноз Чемпіона

Перемога України — 2:1.