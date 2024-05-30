Еріксен, Гойлунд та інші: збірна Данії оголосила заявку на Євро-2024

Визначився склад збірної Данії, що виступатиме на чемпіонаті Європи-2024 з футболу.

Про це йдеться у соцмережах національної команди.

Воротарі: Каспер Шмейхель (Андерлехт), Фредерік Реннов (Уніон, Берлін), Мадс Хермансен (Лестер);

Захисники: Андреас Крістенсен (Барселона), Симон К'єр (Мілан), Йоакім Андерсен (Крістал Пелес), Яннік Вестергор (Лестер), Віктор Нельссон (Галатасарай), Александр Бах (Бенфіка), Йоакім Меле (Вольфсбург), Расмус Крістенсен (Рома), Віктор Крістіансен (Болонья);

Півзахисники: Крістіан Еріксен (Манчестер Юнайтед), Томас Ділейні (Андерлехт), Мортен Юльманн (Спортинг), П'єр-Еміль Гейб'єрг (Тоттенгем), Крістіан Ньоргорд (Брентфорд), Матіас Єнсен (Брентфорд);

Нападники: Міккель Дамсгор (Брентфорд), Якоб Ларсен (Бернлі), Андреас Ольсен (Брюгге), Андерс Дреєр (Андерлехт), Каспер Дольберг (Андерлехт), Расмус Гойлунд (Манчестер Юнайтед), Йонас Вінд (Вольфсбург), Юссуф Поульсен (РБ Лейпциг).

Данія потрапила до групи C та зустрінеться зі Словенією, Сербією та Англією на континентальній першості.

Раніше ми повідомляли, що УЄФА дозволила розширити заявки команд із 23 до 26 гравців.

Нагадаємо, Євро відбудеться у Німеччині з 14 червня по 14 липня. Уже відомі усі учасники турніру і навіть їхні шанси на перемогу за версією букмекерів.