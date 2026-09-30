Вундеркінд із Ліверпуля став третім наймолодшим футболістом, який зіграв за збірну Англії в офіційному матчі

Вінгер Ліверпуля Ріо Нгумоха став третім наймолодшим гравцем у історії, який вийшов на поле у складі збірної Англії в офіційному матчі.

Про це повідомляє Opta.

Напередодні Англія в 2 турі Ліги націй на виїзді обіграла Чехію 2:0. Нгумоха в цьому матчі вийшов на заміну на 71 хвилині замість Букайо Саки.

Для вінгера Ліверпуля цей матч став другим у складі збірної Англії, проте першим офіційним: у червні поточного року він зіграв у товариському матчі проти Нової Зеландії.

Свій перший офіційний матч за збірну Англії Нгумоха провів у віці 18 років і 31 дня. У молодшому віці за збірну Англії грали лише легендарний форвард Вейн Руні (17 років і 156 днів) і чинний хавбек команди Джуд Беллінгем (17 років і 269 днів).