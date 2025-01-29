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Зоря - Медзь: онлайн відеотрансляція товариського матчу

Володимир Максименко — 29 січня 2025, 12:17
Зоря - Медзь: онлайн відеотрансляція товариського матчу
ФК Зоря

У середу, 29 січня, луганська Зоря проведе черговий товариський матч в межах навчально-тренувального збору у Туреччині.

Контрольна гра розпочнеться о 14:30 за київським часом. В прямому етері спаринг транслюватиме сайт "Чемпіон".

Зазначимо, що в останньому матчі луганці поступились Будучності з рахунком 0:4, а ще раніше програли Віслі.

Раніше повідомлялось, що один з лідерів атаки Зорі приєднався до основного складу після відсторонення.

Медзь Чемпіонат України, УПЛ Зоря Луганськ

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