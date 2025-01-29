Зоря - Медзь: онлайн відеотрансляція товариського матчу
ФК Зоря
У середу, 29 січня, луганська Зоря проведе черговий товариський матч в межах навчально-тренувального збору у Туреччині.
Контрольна гра розпочнеться о 14:30 за київським часом. В прямому етері спаринг транслюватиме сайт "Чемпіон".
Зазначимо, що в останньому матчі луганці поступились Будучності з рахунком 0:4, а ще раніше програли Віслі.
Раніше повідомлялось, що один з лідерів атаки Зорі приєднався до основного складу після відсторонення.