Зоря - Медзь: онлайн відеотрансляція товариського матчу

У середу, 29 січня, луганська Зоря проведе черговий товариський матч в межах навчально-тренувального збору у Туреччині.

Контрольна гра розпочнеться о 14:30 за київським часом. В прямому етері спаринг транслюватиме сайт "Чемпіон".

Зазначимо, що в останньому матчі луганці поступились Будучності з рахунком 0:4, а ще раніше програли Віслі.

Раніше повідомлялось, що один з лідерів атаки Зорі приєднався до основного складу після відсторонення.