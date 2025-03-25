Ніякої Саудівської Аравії: Ліверпуль отримав гарні новини для переговорів із Салахом

Вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах не веде переговори про переїзд до Саудівської Аравії цього літа.

Про це повідомляє talkSPORT.

За інформацією джерела, на даний момент 32-річний єгиптянин не має ніяких контактів з жодним саудівським клубом, що може допомогти мерсисайдцям при обговоренні нового контракту. Цього літа футболіст може стати вільним агентом.

Зазначимо, що Салах є ключовою ціллю для керівників Саудівської професійної ліги. У 2023 році Аль-Іттіхад пропонував за Мохаммеда 150 мільйонів фунтів, проте Ліверпуль відхилив цю пропозицію.

Керівники Саудівської Аравії мали змогу поговорити з Салахом про вільний трансфер ще з січня, але вінгер поставив на перше місце контрактні переговори з Ліверпулем.

Зараз керівництво англійського клубу сподівається, що Салах, як в Вірджил ван Дейк, погодиться на продовження угоди. Але все йде до того, що Ліверпулю доведеться змиритися із втратою Трента Александер-Арнольда.

Раніше стало відомо, що цього літа Ліверпуль намагатиметься повернути до Англії найкращого бомбардира в історії її збірної.