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Зальцбург зазнав втрат перед матчем Ліги чемпіонів проти Динамо

Андрій Яросименко — 21 серпня, 15:19
Зальцбург зазнав втрат перед матчем Ліги чемпіонів проти Динамо
Ред Булл Зальцбург
Getty images

Австрійський Ред Булл Зальцбург, суперник київського Динамо у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025, зазнав кадрових втрат напередодні матчу проти киян.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Як зазначається на сайті австрійського клубу, у поєдинку проти "біло-синіх" не зможуть взяти участь Гендрі Бланк (травма стегна), Фернандо (травма стегна), Дауда Гуіндо (травма плесна), Діжон Камері (травма стопи), Такума Кавамура (травма коліна), Карім Конате (травма коліна) і Леандро Моргалла (травма стегна). Таким чином, "червоні бики" втратили одразу сімох гравців перед першим матчем Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, перший матч між Динамо та Зальцбургом буде номінально домашнім для українців, і відбудеться вже сьогодні, 21 серпня. Початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію поєдинку.

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