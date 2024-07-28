Довбик прийняв пропозицію Роми
Український нападник Жирони Артем Довбик близький до переходу в італійську Рому.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
27-річний футболіст прийняв пропозицію римського клубу. Його контракт до червня 2029 року повністю погоджений з його агентами.
Найближчим часом клуби розпочнуть переговори щодо ціни трансферу. Зазначається, що стартова пропозиція "вовків" становитиме 30 млн євро.
Напередодні агент Олексій Люндовський назвав причини зриву трансферу в Атлетико — вся справа у грошах.
У минулому сезоні Довбик зіграв 39 матчів за Жирону, у яких забив 24 голи та віддав 10 гольових передач. Артем став найкращим бомбардиром Ла Ліги сезону-2023/2024, за що отримав трофей Пічічі.