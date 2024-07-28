Довбик прийняв пропозицію Роми

Український нападник Жирони Артем Довбик близький до переходу в італійську Рому.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

27-річний футболіст прийняв пропозицію римського клубу. Його контракт до червня 2029 року повністю погоджений з його агентами.

Найближчим часом клуби розпочнуть переговори щодо ціни трансферу. Зазначається, що стартова пропозиція "вовків" становитиме 30 млн євро.

🟡🔴🇺🇦 Tema Dovbyk had accepted AS Roma proposal, green light confirmed since Thursday and contract agreed with his agents.



Understand deal will be valid until June 2029.



↪️ AS Roma and Girona will enter into concrete talks early next week, first bid will be over €30m. pic.twitter.com/4CG6gMlDO8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2024

Напередодні агент Олексій Люндовський назвав причини зриву трансферу в Атлетико — вся справа у грошах.

У минулому сезоні Довбик зіграв 39 матчів за Жирону, у яких забив 24 голи та віддав 10 гольових передач. Артем став найкращим бомбардиром Ла Ліги сезону-2023/2024, за що отримав трофей Пічічі.