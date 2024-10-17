Гравець Вереса переніс операцію: Біль був настільки сильний, що не зміг сам підвестися

Захисник Вереса Василь Гакман розповів, що 16 жовтня його успішно прооперували. Наразі 24-річний футболіст готується приступити до фази реабілітації.

Слова Гакмана передає пресслужба рівненьского клуба:

"Операція пройшла успішно. Зараз добре себе почуваю, дякую всім за підтримку і допомогу. Зараз найголовніше – це правильне відновлення, щоб якнайшвидше повернутися на поле.

Щодо епізоду, коли отримав травму – пам’ятаю, що пішов на суперника, хотів зіграти в мʼяч. А вийшло так, що він першим ударив по мʼячу і з протяжкою зіграв в мою ліву ногу. Тим самим – вивернув моє коліно. Пішло зміщення в іншу сторону, одразу відчув, що не зможу продовжити гру. Біль був настільки сильний, що не зміг сам підвестися".

В матчі 9-го туру УПЛ з луганською Зорею Гакман був змушений на 75-й хвилині залишити поле на ношах. В універсала Вереса діагностували ушкодження зв'язок колінного суглоба та менісків. Гравець орієнтовно пропустить близько трьох місяців.