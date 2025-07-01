Верес завершив співпрацю із правим захисником

25-річний фланговий захисник Василь Гакман залишає рівненський Верес у статусі вільного агента.

Про це повідомляє сайт клубу.

Контракт між гравцем та народним клубом завершено достроково за згодою сторін. Більшу частину минулого сезону Василь Гакман пропустив через травму – ушкодження звʼязок колінного суглоба.

Повідомляється, що рівненський клуб повністю виконав усі зобовʼязання щодо допомоги в реабілітації та відновленні гравця.

Загалом, за два сезони правий захисних провів за Верес 25 поєдинків: 22 гри в рамках УПЛ і 3 у Кубку України.

Раніше повідомлялося, що Оболонь оголосила про перехід захисника Вереса Євгена Шевченка.