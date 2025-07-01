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Верес завершив співпрацю із правим захисником

Андрій Мошкун — 1 липня 2025, 10:48
Верес завершив співпрацю із правим захисником
НК Верес Рівне

25-річний фланговий захисник Василь Гакман залишає рівненський Верес у статусі вільного агента.

Про це повідомляє сайт клубу.

Контракт між гравцем та народним клубом завершено достроково за згодою сторін. Більшу частину минулого сезону Василь Гакман пропустив через травму – ушкодження звʼязок колінного суглоба.

Повідомляється, що рівненський клуб повністю виконав усі зобовʼязання щодо допомоги в реабілітації та відновленні гравця.

Загалом, за два сезони правий захисних провів за Верес 25 поєдинків: 22 гри в рамках УПЛ і 3 у Кубку України.

Раніше повідомлялося, що Оболонь оголосила про перехід захисника Вереса Євгена Шевченка.

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