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Зінченко: Я розумію, що ми заслуговуємо на всю критику

Соломія Романчук , Володимир Кук — 11 вересня, 01:18
Зінченко: Я розумію, що ми заслуговуємо на всю критику
Олександр Зінченко
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Захисник збірної України Олександр Зінченко поділився емоціями від гри проти збірної Чехії у матчі 2 туру Ліги націй УЄФА та заявив, що команда заслуговує на всю критику. "Синьо-жовті" зазнали мінімальної поразки (2:3).

Слова Зінченка передає кореспондентка Чемпіона Соломія Романчук.

"Хочу подякувати вболівальникам за підтримку, яка була на стадіоні. Я розумію, що ми заслуговуємо на всю критику.

Хотів би попросити кожного вболівальника, кожного експерта, щоб не перекладали негативні результати на тренера чи ще на когось індивідуально ми всі команда, і всі разом перемагаємо та всі разом програємо", сказав Зінченко.

Зазначимо, що збірна України після двох турів у Лізі Націй не набрала жодного очка — у попередній грі була поразка від Албанії. Наразі у групі лідирують грузини — 6 очок. Албанія та Чехія з трьома пунктами ділять 2-3 місце.

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