Зінченко: Я розумію, що ми заслуговуємо на всю критику

Захисник збірної України Олександр Зінченко поділився емоціями від гри проти збірної Чехії у матчі 2 туру Ліги націй УЄФА та заявив, що команда заслуговує на всю критику. "Синьо-жовті" зазнали мінімальної поразки (2:3).

Слова Зінченка передає кореспондентка Чемпіона Соломія Романчук.

"Хочу подякувати вболівальникам за підтримку, яка була на стадіоні. Я розумію, що ми заслуговуємо на всю критику. Хотів би попросити кожного вболівальника, кожного експерта, щоб не перекладали негативні результати на тренера чи ще на когось індивідуально — ми всі команда, і всі разом перемагаємо та всі разом програємо", — сказав Зінченко.

Зазначимо, що збірна України після двох турів у Лізі Націй не набрала жодного очка — у попередній грі була поразка від Албанії. Наразі у групі лідирують грузини — 6 очок. Албанія та Чехія з трьома пунктами ділять 2-3 місце.