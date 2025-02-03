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Основний захисник Миная стане гравцем іншого клубу Першої ліги

Олексій Мурзак — 3 лютого 2025, 13:52
Основний захисник Миная стане гравцем іншого клубу Першої ліги
Кирило Прокопчук
ФК Минай

Центральний захисник Миная Кирило Прокопчук підпише контракт із Буковиною.

За інформацією Ua-Football, 26-річний гравець успішно пройшов медогляд в закарпатському клубі й днями підпише контракт з новою командою.

У поточному сезоні Прокопчук провів у складі закарпатців 17 матчів. Він доєднався до минайців у січні 2024-го року й одразу став гравцем основного складу.

Загалом Кирило провів 26 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.

Раніше він також захищав кольори Олександрії, Полісся, Краматорська, Буковини та Кудрівки-1.

Раніше Минай оголосив про призначення Євгена Калиниченка на посаду головного тренера команди.

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