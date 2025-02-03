Основний захисник Миная стане гравцем іншого клубу Першої ліги
Кирило Прокопчук
ФК Минай
Центральний захисник Миная Кирило Прокопчук підпише контракт із Буковиною.
За інформацією Ua-Football, 26-річний гравець успішно пройшов медогляд в закарпатському клубі й днями підпише контракт з новою командою.
У поточному сезоні Прокопчук провів у складі закарпатців 17 матчів. Він доєднався до минайців у січні 2024-го року й одразу став гравцем основного складу.
Загалом Кирило провів 26 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.
Раніше він також захищав кольори Олександрії, Полісся, Краматорська, Буковини та Кудрівки-1.
Раніше Минай оголосив про призначення Євгена Калиниченка на посаду головного тренера команди.