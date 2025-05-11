Вони навіть не спробували атакувати, – захисник Манчестер Сіті розкритикував Саутгемптон

Захисник Манчестер Сіті Рубен Діаш критично висловився про Саутгемптон після матчу в межах 36 туру АПЛ (0:0).

Думку футболіста наводить ESPN.

"Це розчаровує. Зараз кожне очко має вагу і мені не дуже приємно грати з такими командами, як Саутгемптон. Вони навіть не намагались грати у футбол, просто витрачали час.



Я не відчував, що вони хочуть виграти матч. Просто просиділи біля своїх воріт. Але що є – то є. Ми зробили все, що від нас залежало. Сіті мали певні шанси забити, але ми не змогли ними скористуватись", – розповів Діаш.