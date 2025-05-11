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Вони навіть не спробували атакувати, – захисник Манчестер Сіті розкритикував Саутгемптон

Володимир Максименко — 11 травня 2025, 11:44
Вони навіть не спробували атакувати, – захисник Манчестер Сіті розкритикував Саутгемптон
Рубен Діаш
.instagram.com/rubendias

Захисник Манчестер Сіті Рубен Діаш критично висловився про Саутгемптон після матчу в межах 36 туру АПЛ (0:0).

Думку футболіста наводить ESPN.

"Це розчаровує. Зараз кожне очко має вагу і мені не дуже приємно грати з такими командами, як Саутгемптон. Вони навіть не намагались грати у футбол, просто витрачали час.

Я не відчував, що вони хочуть виграти матч. Просто просиділи біля своїх воріт. Але що є – то є. Ми зробили все, що від нас залежало. Сіті мали певні шанси забити, але ми не змогли ними скористуватись", – розповів Діаш.

Зазначимо, що Саутгемптон достроково вилетів з АПЛ до Чемпіоншипу, а "містяни" продовжують боротьбу за місце у чільній четвірці. Наразі підопічні Гвардіоли розмістились на третьому місці, набравши 65 очок.

Раніше повідомлялося, що перед матчем Іпсвіча та Брентфорда в межах 38 туру Англійської Прем'єр-ліги, стюарди господарів поля забрали прапор України у журналіста Ендрю Тодоса, заявивши, що він несе політичний характер.

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