Захисник ЛНЗ отримав травму та вибув на тривалий термін

Захисник черкаського ЛНЗ Айді Дайко отримав травму у матчі 29 туру УПЛ проти Ворскли та вибув на тривалий термін.

Про це повідомила пресслужба колективу.

У албанського футболіста діагностовано перелом фронтальної пазухи, через що він буде недоступний протягом наступних чотирьох тижнів.

Центрбек приєднався до ЛНЗ лише влітку 2024 року і за цей час зіграв 25 матчів у всіх турнірах, в яких записав на свій рахунок один асист.

У завершальному турі чемпіонату України черкаський клуб зіграє проти Вереса – матч відбудеться 25 травня, а стартовий свисток заплановано на 15:30 за київським часом.

Раніше головний тренер іншого клубу УПЛ розповів про багатомісячні затримки зарплати.