Захисник Кривбаса розповів, чому покинув Динамо
Олександр Романчук
ФК Кривбас
Центральний захисник криворізького Кривбаса Олександр Романчук розповів, що покинув Динамо, оскільки тодішній тренер киян Олексій Михайличенко не розраховував на нього.
Слова футболіста передає Український футбол.
"Я не вважаю перехід з Динамо у Львів помилкою. У мене була можливість продовжувати грати в дублі за Динамо, де на той час були хлопці 2001-2002 року народження. Але я відчував, що мені треба рухатись та прогресувати далі. Були надії, що, граючи в Динамо, у мене є шанс потрапити до основи.
Пам’ятаю, що я провів один збір з першою командою, де зміг забити гол. Проте розумів, що головний тренер, тоді це був Олексій Михайличенко, у перспективі на мене не розраховує. Тому треба було робити нелегке рішення, крок вперед – перехід до Львова, адже я хотів грати у Вищій лізі проти серйозних опонентів. Я не жалкую про цей вибір, він був правильним", – сказав Романчук.
Нагадаємо, у першому офіційному матчі після зимової перерви Кривбас сенсаційно програв Вересу.
Цією поразкою скористалося Полісся. Житомирці здолали Інгулець та впритул наблизилися до криворіжців у турнірній таблиці.