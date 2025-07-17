Болонья хоче ще на рік орендувати півзахисника Мілана

Болонья знову хоче орендувати півзахисника Мілана Томмазо Побегу.

Про це пише Ніколо Скіра.

Втім цього разу в угоді представники Болоньї хочуть прописати опцію викупу центрального хавбека за 8-9 мільйонів євро. Побега може знову приєднатися до "червоно-синіх" вже найближчим часом.

Минулого сезону Томмазо Побега в оренді за Болонью провів 30 матчів, відзначившись 4 голами та 3 асистами. Transfermarkt його вартість оцінює у 9 млн євро.

Раніше італійський форвард Чіро Іммобіле став гравцем Болоньї.