У день перемоги Динамо: Тимчик вдруге став батьком

Захисник київського Динамо Олександр Тимчика вдруге став батьком.

Про народження доньки повідомила дружина гравця Каріна, яка опублікувала в Інстаграм перше фото новонародженої.

Дівчинка народилася 16 липня 2026 року о 12:04. При народженні її зріст становив 58 сантиметрів, а вага — 4 кілограми. Донечку назвали Мією.

Для Олександра та Каріни це вже друга дитина. Подружжя також виховує трирічного сина Тимура. Тимчики одружилися у 2021 році.

Зазначимо, що донька футболіста народилася в день, коли київське Динамо у серії пенальті здолало румунську Університатю Клуж і вийшло до наступного раунду кваліфікації Ліги Європи.

Наразі Тимчик продовжує відновлюватися після травми, через яку пропускає старт нового сезону.