Захисник Аталанти "порвав хрести" на тренуванні

Лівий захисник італійської Аталанти Мітчел Баккер отримав важку травму.

Про це інформує сайт клубу.

В оборонця діагностували розрив передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна. Травму Баккер отримав на тренуванні Аталанти.

28 липня футболісту проведуть операцію в Римі.

Сезон-2024/25 Баккер провів у Ліллі. В 35 матчах він відзначився чотирма голами і трьома асистами.

Контракт Баккера з Аталантою чинний до червня 2027 року. Трансфермаркет оцінює його вартість у 7 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Аталанта націлилася на підписання К’єзи.