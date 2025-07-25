Захисник Аталанти "порвав хрести" на тренуванні
Мітчел Баккер (ліворуч)
Лівий захисник італійської Аталанти Мітчел Баккер отримав важку травму.
Про це інформує сайт клубу.
В оборонця діагностували розрив передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна. Травму Баккер отримав на тренуванні Аталанти.
28 липня футболісту проведуть операцію в Римі.
Сезон-2024/25 Баккер провів у Ліллі. В 35 матчах він відзначився чотирма голами і трьома асистами.
Контракт Баккера з Аталантою чинний до червня 2027 року. Трансфермаркет оцінює його вартість у 7 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що Аталанта націлилася на підписання К’єзи.