Експерт порадив перевести Забарного в резерв після поразки ПСЖ

Денис Іваненко — 14 лютого 2026, 14:34
Ілля Забарний
Колишній футболіст, а нині експерт, Максим Шано висловився про гру Іллі Забарного в останньому матчі чемпіонату Франції.

Свою думку він озвучив у програмі After Foot.

У ньому парижани зазнали сенсаційної поразки на виїзді від Ренна з рахунком 1:3. Захисник збірної України відіграв увесь поєдинок.

Колишній гравець низки європейських клубів і національної команди Люксембургу вважає, що Забарний провів жахливу гру. Він заявив, що 23-річного українця варто перевести в резерв через непереконливі виступи.

"Якби я був Луїсом Енріке, я б узяв Забарного та відправив його в резерв. Він грає жахливо. Він контролює м'яч, коли має вибити його в один дотик. Він вибиває його в один дотик, коли має притримати м'яч і зробити два дотики... Ти гравець ПСЖ, ти отримуєш велику зарплату й ти повинен показувати результат", – заявив Шано.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Ілля Забарний зіграв 25 матчів на клубному рівні. У них український захисник забив один гол.

Наступний поєдинок підопічні Луїса Енріке проведуть 17 лютого в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів. Їх суперником буде Монако.

