Забарний потрапив у стартовий склад Борнмута на матч із Манчестер Сіті
Ілля Забарний
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Український захисник Борнмута Ілля Забарний вийде у стартовому складі на матч 37 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25 проти Манчестер Сіті.
Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на телеканалі Setanta Sport.
Забарний у поточному сезоні повністю відіграв 37 матчів Борнмута в усіх турнірах, без результативних дій.
Вишні" наразі посідають 11-те місце в турнірній таблиці АПЛ з 53 очками в активі, "містяни" йдуть шостими з 65 балами.
Напередодні Борнмут визначився з майбутнім українського оборонця на літнє трансферне вікно.