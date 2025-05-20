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Забарний потрапив у стартовий склад Борнмута на матч із Манчестер Сіті

Олександр Булава — 20 травня 2025, 21:07
Забарний потрапив у стартовий склад Борнмута на матч із Манчестер Сіті
Ілля Забарний
Getty Images

Український захисник Борнмута Ілля Забарний вийде у стартовому складі на матч 37 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25 проти Манчестер Сіті.

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на телеканалі Setanta Sport.

Забарний у поточному сезоні повністю відіграв 37 матчів Борнмута в усіх турнірах, без результативних дій.

Вишні" наразі посідають 11-те місце в турнірній таблиці АПЛ з 53 очками в активі, "містяни" йдуть шостими з 65 балами.

Напередодні Борнмут визначився з майбутнім українського оборонця на літнє трансферне вікно.

Чемпіонат Англії, АПЛ Борнмут Ілля Забарний Манчестер Сіті

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