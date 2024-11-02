Забарний – у старті Борнмута на матч з Манчестер Сіті

Центральний захисник збірної України Ілля Забарний вийде в основі Борнмута на матч 10 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Манчестер Сіті.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Поєдинок розпочнеться о 17:00 за київським часом, трансляція зустрічі доступна на OTT-платформі Setanta Sports.

Забарний вийде в основі Борнмута у десятому матчі поспіль зі старту нинішнього сезону в АПЛ. В усіх попередніх поєдинках він проводив на полі всі 90 хвилин. Поки що в його активі немає результативних дій.

Раніше повідомлялося, що Ілля потрапив до символічної збірної 9 туру АПЛ, яку складає легендарний форвард Алан Ширер, найкращий бомбардир в історії чемпіонату.