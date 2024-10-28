Забарний потрапив до команди тижня в АПЛ

Центральний захисник Борнмута та збірної України Ілля Забарний потрапив до символічної збірної 9 туру АПЛ, яку складає легендарний форвард Алан Ширер, найкращий бомбардир в історії чемпіонату.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Також до команди тижня увійшов партнер Забарного по Борнмуту, голкіпер Марк Траверс. Окрім них, до символічної збірної потрапили захисника Ола Айна (Ноттінгем Форест) та Марк Геї (Крістал Пелес), хавбеки Букайо Сака (Арсенал), Еміль Сміт Роу (Фулгем), Коул Палмер (Челсі) та Еберечі Езе (Крістал Пелес), форварди Бріан Мбемо (Брайтон), Кріст Вуд (Ноттінгем Форест) і Йоан Вісса (Брентфорд).

Нагадаємо, Борнмут у дев’ятому турі АПЛ зіграв унічию 1:1 з Астон Віллою.

У поточному сезоні Забарний провів 9 матчі у чемпіонаті Англії, результативними діями не відзначався.