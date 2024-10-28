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Забарний потрапив до команди тижня в АПЛ

Олег Дідух — 28 жовтня, 19:23
Забарний потрапив до команди тижня в АПЛ
Ілля Забарний
Getty Images

Центральний захисник Борнмута та збірної України Ілля Забарний потрапив до символічної збірної 9 туру АПЛ, яку складає легендарний форвард Алан Ширер, найкращий бомбардир в історії чемпіонату.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Також до команди тижня увійшов партнер Забарного по Борнмуту, голкіпер Марк Траверс. Окрім них, до символічної збірної потрапили захисника Ола Айна (Ноттінгем Форест) та Марк Геї (Крістал Пелес), хавбеки Букайо Сака (Арсенал), Еміль Сміт Роу (Фулгем), Коул Палмер (Челсі) та Еберечі Езе (Крістал Пелес), форварди Бріан Мбемо (Брайтон), Кріст Вуд (Ноттінгем Форест) і Йоан Вісса (Брентфорд).

Нагадаємо, Борнмут у дев’ятому турі АПЛ зіграв унічию 1:1 з Астон Віллою.

У поточному сезоні Забарний провів 9 матчі у чемпіонаті Англії, результативними діями не відзначався.

Чемпіонат Англії, АПЛ Борнмут Ілля Забарний

Ілля Забарний

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