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Забарний та Миколенко протистоятимуть один одному з перших хвилин матчу Борнмута та Евертона

Олексій Погорелов — 4 січня 2025, 16:02
Забарний та Миколенко протистоятимуть один одному з перших хвилин матчу Борнмута та Евертона
Ілля Забарний та Віталій Миколенко
УАФ

У суботу, 4 січня, у межах 20 туру Англійськой Прем'єр-ліги відбудеться матч, у якому зійдуться Борнмут та Евертон.

У стартовому складі "вишень" традиційно вийде Ілля Забарний.

Його земляк з "ірисок" Віталій Миколенко також з'явиться на футбольному полі "Віталіті Стедіум" з перших хвилин.

Борнмут та Евертон
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Стартовий свисток українського протистояння Борнмута та Евертона пролунає о 17:00 за київським часом.

Наразі команда Андоні Іраоли посідає сьоме місце таблиці АПЛ, маючи в активі 30 очок.

Підопічні Шона Дайча у свою чергу йдуть шістнадцятими, заробивши на даний момент 17 балів.

Раніше з'явилася інформація, що Евертон розпочав переговори з Віталієм Миколенком – англійський колектив хоче продовжити контракт із захисником збірної України.

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