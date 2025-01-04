Миколенко може підписати новий контракт з Евертоном

Лівий захисник Евертона Віталій Миколенко може підписати новий контракт з ліверпульським клубом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Зазначається, що "іриски" вже розпочали переговори щодо нової угоди з гравцем збірної України. Чинний контракт розрахований до літа 2026 року.

🔵🇺🇦 Understand Everton have started talks with Vitalii Mykolenko over potential new deal.



Discussions ongoing with the Ukrainian fullback. pic.twitter.com/n3j6cpEp6y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 4, 2025

Віталій Миколенко приєднався до англійського клубу з Динамо в січні 2022 року. У складі Евертона українець провів 102 матчі, забив 3 голи та віддав 1 асист.

У нинішньому сезоні лівий оборонець відіграв 17 поєдинків, у яких відзначився однією гольовою передачею.

Сьогодні, 4 січня, Евертон з Миколенком завітає в гості до Борнмута, за який виступає інший футболіст збірної України Ілля Забарний.