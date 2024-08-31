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Українське дербі не за горами: Миколенко і Забарний у старті своїх команд на матч 3 туру АПЛ

Андрій Яросименко — 31 серпня, 16:09
Українське дербі не за горами: Миколенко і Забарний у старті своїх команд на матч 3 туру АПЛ
Віталій Миколенко та Ілля Забарний
Getty images

Сьогодні, 31 серпня, відбудеться матч третього туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Евертон, за який грає Віталій Миколенко прийме Борнмут Іллі Забарного. Початок зустрічі — о 17:00 за київським часом. Дивитися матч можна на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sport.

Нагадаємо, у другому турі чемпіонату Англії Евертон нічого не зміг вдіяти з Тоттенгемом, а Борнмут вдома розписав мирову у грі з Ньюкаслом.

Станом на 31 серпня "іриски" посідають останнє місце у турнірній таблиці, маючи в активі 0 очок після двох поразок. "Вишні" розташувалися на 14 позиції, вони двічі зіграли внічию, та мають 2 очка.

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