Українське дербі не за горами: Миколенко і Забарний у старті своїх команд на матч 3 туру АПЛ

Сьогодні, 31 серпня, відбудеться матч третього туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Евертон, за який грає Віталій Миколенко прийме Борнмут Іллі Забарного. Початок зустрічі — о 17:00 за київським часом. Дивитися матч можна на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sport.

Our Toffees to face AFC Bournemouth 🔵 pic.twitter.com/yEdnyzcGow — Everton (@Everton) August 31, 2024

In the red corner 🍒 pic.twitter.com/hNycvL9mOd — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 31, 2024

Нагадаємо, у другому турі чемпіонату Англії Евертон нічого не зміг вдіяти з Тоттенгемом, а Борнмут вдома розписав мирову у грі з Ньюкаслом.

Станом на 31 серпня "іриски" посідають останнє місце у турнірній таблиці, маючи в активі 0 очок після двох поразок. "Вишні" розташувалися на 14 позиції, вони двічі зіграли внічию, та мають 2 очка.