Забарний творить історію на очах, а український Голанд зробив доленосний вибір. Як там наші зіграли

Футболісти з паспортом найкращої країни продовжують захищати кольори команд з провідних першостей Старого Світу. Земляки Степана Бандери та Петра Сагайдачного традиційно перебувають у центрі найрізноманітніших подій. Цього разу у фокусі нашої уваги легіонери з українським паспортом у першостях Португалії, Англії, Німеччині та Польщі.

Чемпіон продовжує відстежувати виступи українських виконавців, які обрали варіантом продовження кар'єри закордоння. І ділиться з читачами головним за тиждень.

Анатолій Трубін

У 13-му турі португальської Примейри лісабонська Бенфіка удома переграла Віторію (1:0). Український голкіпер традиційно вийшов у стартовому складі своєї команди, й провів увесь матч.Провідні статистичні портали, а ми про WhoScored та SofaScore, гру Трубіна оцінили балами 6,8 та 7,1 відповідно. Сам воротар відзначився публікацією в соцмережі.

Варто сказати, що найцікавіше сталося по ходу зустрічі, коли вболівальники "орлів" почали освистувати свою команду в цілому й Трубіна – зокрема. Про це, й не тільки, колишній якраз страж воріт столичного португальського клубу Артур Мораєс висловився у коментарі O Jogo.

"На мою думку, Трубін продовжує прогресувати. Він – молодий голкіпер, у наділений величезним потенціалом, і в іграх з початку сезону не важко помітити його поступальний рух уперед. Можу сказати, що він став грати вільніше, нерідко ми бачимо його одразу за лінією оборони. Разом з поступом уперед він також стає більш досвідченим. Він є тим футболістом, який у змозі допомогти своїй команди досягти запланованої мети. Свист на його адресу з боку уболівальників? Я був серед глядачів на стадіоні. Тому можу сказати, що це не були дії, спрямовані безпосередньо на нього. Фанати просто висловлювали бажання, щоб м'яч швидше був у грі", – резюмував Мораєс.

З початку сезону українець провів 18 матчів за "орлів" у всіх змаганнях. У його пасиві 14 пропущених м'ячів та 8 "сухих" ігор.

Ілля Забарний

У 15-му турі АПЛ Борнмут у гостях був сильнішим за Іпсвіч (2:1). Оборонець збірної України вчергове відіграв увесь матч, а головне – був удостоєний найвищих балів. WhoScored та SofaScore одноголосно визнали Забарного найкращим футболістом поєдинку – від обох порталів він отримав по 8,3.

Тим часом з'являються все нові підтвердження предметного інтересу до центрбека з боку більш заможних клубів. 22-річний ексфутболіст Динамо відіграв за "вишень" уже 15 матчів з початку сезону-2024/25.

Єгор Ярмолюк

Інший клуб АПЛ Брентфорд свій матч так само виграв. "Бджоли" здолали Ньюкасл (4:2). Та найважливіше для українського вболівальника було в іншому. У складі переможця з'явився у грі з перших хвилин, і покинув поле лише на 95-й хвилині колишній футболіст Дніпра-1. Показники Ярмолюка говорять самі за себе.

Таким чином, хавбек збірної України провів 11 матч із початку сезону та 3 – вийшовши в стартовому складі. Від аналітичних ресурсів він отримав цілком пристойні оцінки – 7,3 від SofaScore та 7,5 від WhoScored.

Віталій Миколенко

Здобув перемогу й ліверпульский Евертон. На своєму полі "іриски" завдали розгромної поразки Вулвергемптону (4:0). Віталій Миколенко відіграв усі 90 з гаком хвилин, і не менш традиційно покинув поле, не відзначившись результативними діями.

По завершенні поєдинку SofaScore та WhoScored у своєму виборі оцінки для Миколенка були єдиними – він отримав 7,0.

Артем Степанов

17-річний нападник німецького Баєра з Леверкузена вже встиг отримати прізвисько "український Голанд". Багато в чому – через схожі габарити, а головне – зачіску. Не менш важливо й те, що форварда, який поки не має міцних позицій у першій команді "фармацевтів", почали активно пов'язувати з "манншафт" – нібито Німеччина готується заграти українця за свою збірну.

Сам Степанов по кількох днях паузи усі сумніви з цього приводу розвіяв. Форвард опублікував у соціальній мережі світлину з бутсами, в яких і відбувся його дебют за першу команду "аптекарів" у поєдинку Ліги чемпіонів проти австрійського Зальцбурга (5:0). На взутті неважко помітити синьо-жовтий прапор батьківщини футболіста.

Фото з соціальних мереж

З початку сезону Степанов встиг провести 16 ігор за юнацьку команду Баєра. На його рахунку вже 11 забитих м'ячів та 4 результативні передачі.

Владислав Кочергін

У 18 турі польської Екстракляси Ракув підписав мирову з Мотором (2:2). Такий результат для клубу з Ченстохова став можливим завдяки зусиллям, в тім числі, й українського півзахисника. Кочергін відіграв увесь матч, а на 10 хвилині гри виступив завершувачем атаки своєї команди.

З початку кампанії-2024/25 Кочергін провів за Ракув 19 матчів у всіх турнірах. На рахунку колишнього футболіста луганської Зорі 4 голи та 2 асисти.