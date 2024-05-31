Забарний розповів, на що витратив першу премію
На першу премію від Динамо Ілля Забарний придбав своєму батькові автомобіль.
Про це захисник розповів у інтерв’ю ютуб-каналу "Трендець".
"Коли я почав отримувати гроші вже в Динамо, в академії – я допомагав батькам. Ми купили будинок – не будинок, а землю за Києвом. Ми приїжджали і там щось робили вже на цій землі. Спочатку треба було вирівняти землю – ми це власноруч робили. Звісно, ми всі до цього причетні, всі свої зусилля туди віддавали.
А потім, коли вже почав заробляти нормальні гроші, то з першої премії купив батькові машину. Коли ти починаєш ставати людиною вже в основному віці, починаєш заробляти кошти, і тоді віддячити – це неймовірно. До цього треба прийти, мені здається.
У мене нічого не було у самого. Але перше, що я зробив – це для батьків, і я вважаю що це правильно, так і повинно бути для молодих. Людям потрібно бути вдячними, бо якщо б не вони – я б навіть не зміг нічого зробити", — сказав Забарний.
Нагадаємо, за підсумками сезону-2023/24 Іллю визнали найкращим гравцем сезону в Борнмуті. За версією Transfermarkt, 21-річний центрбек подорожчав на 4 мільйони євро.