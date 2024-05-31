Забарний розповів, на що витратив першу премію

На першу премію від Динамо Ілля Забарний придбав своєму батькові автомобіль.

Про це захисник розповів у інтерв’ю ютуб-каналу "Трендець".

"Коли я почав отримувати гроші вже в Динамо, в академії – я допомагав батькам. Ми купили будинок – не будинок, а землю за Києвом. Ми приїжджали і там щось робили вже на цій землі. Спочатку треба було вирівняти землю – ми це власноруч робили. Звісно, ми всі до цього причетні, всі свої зусилля туди віддавали.

А потім, коли вже почав заробляти нормальні гроші, то з першої премії купив батькові машину. Коли ти починаєш ставати людиною вже в основному віці, починаєш заробляти кошти, і тоді віддячити – це неймовірно. До цього треба прийти, мені здається.