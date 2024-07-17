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Забарний відновив тренування з Борнмутом

Олександр Булава — 17 липня, 16:41
Забарний відновив тренування з Борнмутом

21-річний український захисник Ілля Забарний відновив тренування з Борнмутом.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

У склад "вишень" повернулися гравці, які виступали на чемпіонаті Європи-2024. Окрім українця приїхали Раян Крісті (Шотландія) та Мілош Керкез (Угорщина).

Нагадаємо, сезон-2023/24 став найкращим в історії Борнмута, адже команда Андоні Іраоли посіла рекордне 12 місце в чемпіонаті Англії. Забарний відіграв 37 із 38 матчів у Англійській Прем’єр-лізі.

Напередодні з’явилася інформація, що іменитий європейський клуб цікавиться Забарним. Втім, на заваді трансферу може стати те, що в цій команді виступає росіянин.

Чемпіонат Англії, АПЛ Борнмут Ілля Забарний

Ілля Забарний

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