21-річний український захисник Ілля Забарний відновив тренування з Борнмутом.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

У склад "вишень" повернулися гравці, які виступали на чемпіонаті Європи-2024. Окрім українця приїхали Раян Крісті (Шотландія) та Мілош Керкез (Угорщина).

Our #Euro2024 boys are back on the scene 😍 pic.twitter.com/sXdBLnZEZ3 — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) July 16, 2024

Нагадаємо, сезон-2023/24 став найкращим в історії Борнмута, адже команда Андоні Іраоли посіла рекордне 12 місце в чемпіонаті Англії. Забарний відіграв 37 із 38 матчів у Англійській Прем’єр-лізі.

Напередодні з’явилася інформація, що іменитий європейський клуб цікавиться Забарним. Втім, на заваді трансферу може стати те, що в цій команді виступає росіянин.