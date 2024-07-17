Забарний відновив тренування з Борнмутом
21-річний український захисник Ілля Забарний відновив тренування з Борнмутом.
Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.
У склад "вишень" повернулися гравці, які виступали на чемпіонаті Європи-2024. Окрім українця приїхали Раян Крісті (Шотландія) та Мілош Керкез (Угорщина).
Нагадаємо, сезон-2023/24 став найкращим в історії Борнмута, адже команда Андоні Іраоли посіла рекордне 12 місце в чемпіонаті Англії. Забарний відіграв 37 із 38 матчів у Англійській Прем’єр-лізі.
Напередодні з’явилася інформація, що іменитий європейський клуб цікавиться Забарним. Втім, на заваді трансферу може стати те, що в цій команді виступає росіянин.