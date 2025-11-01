Забарний потрапив у основу ПСЖ на матч Ліги 1

Центральний захисник збірної України Ілля Забарний потрапив у основний склад ПСЖ на матч 11 туру французької Ліги 1 проти Ніцци.

Про це повідомляє пресслужба паризького клубу.

Для українського оборонця цей поєдинок стане 10-м у чемпіонаті Франції, в його активі 1 гол.

Зустріч розпочнете – о 18:00 за київським часом. Трансляція доступна на MEGOGO.

Нагадаємо, Забарний став одним з найкращих гравців ПСЖ у матчі Ліги 1 проти Лор'яна.

Зазначимо, що українець зберіг місце у стартовому складі попри провальний матч Ліги чемпіонів, що відбувся 21 жовтня. Тоді ПСЖ у третьому турі ЛЧ розгромив Баєр 7:2, але Забарний "привіз" два пенальті та отримав червону картку ще у першому таймі.