Забарний потрапив у основу ПСЖ на матч Ліги 1
Ілля Забарний
Getty Images
Центральний захисник збірної України Ілля Забарний потрапив у основний склад ПСЖ на матч 11 туру французької Ліги 1 проти Ніцци.
Про це повідомляє пресслужба паризького клубу.
Для українського оборонця цей поєдинок стане 10-м у чемпіонаті Франції, в його активі 1 гол.
Зустріч розпочнете – о 18:00 за київським часом. Трансляція доступна на MEGOGO.
Нагадаємо, Забарний став одним з найкращих гравців ПСЖ у матчі Ліги 1 проти Лор'яна.
Зазначимо, що українець зберіг місце у стартовому складі попри провальний матч Ліги чемпіонів, що відбувся 21 жовтня. Тоді ПСЖ у третьому турі ЛЧ розгромив Баєр 7:2, але Забарний "привіз" два пенальті та отримав червону картку ще у першому таймі.