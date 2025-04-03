Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Забарний претендує на нагороду гравця місяця у Борнмуті

Олександр Булава — 3 квітня 2025, 20:59
Забарний претендує на нагороду гравця місяця у Борнмуті
Getty Images

Український центральний захисник Борнмута Ілля Забарний претендує на звання найкращого гравця клубу у березні.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Через дискваліфікацію у березні оборонець провів два матчі – проти Брентфорда (1:2) в АПЛ та проти Манчестер Сіті в Кубку Англії (1:2).

Його конкурентами за нагороду будуть захисники Мілош Керкез та Дін Хейсен, а також форвард Еванілсон.

Напередодні Забарний отримав найнижчу оцінку в Борнмуті за поразку від Іпсвіча (1:2).

Варто зазначити, що Ілля вдруге в сезоні був замінений по ходу матчу. Раніше це трапилося у домашній грі з Брентфордом, яку Борнмут також програв з рахунком 1:2.

Після 30 зіграних турів "вишні" посідають десяте місце в таблиці АПЛ, маючи в активі 44 очки. Борнмут програв чотири з п'яти останніх матчів чемпіонату, ще одного разу зігравши внічию.

У наступному турі команда зіграє проти Вест Гема. Ця гра відбудеться 5 квітня.

Чемпіонат Англії, АПЛ Борнмут Ілля Забарний

Чемпіонат Англії, АПЛ

Евертон – Арсенал: де дивитися українське дербі в межах АПЛ
Один з найкращих форвардів світу відмовив Ювентусу заради переходу в АПЛ
Дуже легке рішення: Моєс звинуватив суддів у поразці Евертона Ліверпулю
Вінгер Манчестер Сіті присвятив свій гол братові, який помер 25 років тому
Вдруге поспіль був замінений: Забарний отримав найнижчу оцінку в Борнмуті за поразку від Іпсвіча

Останні новини