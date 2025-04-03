Забарний претендує на нагороду гравця місяця у Борнмуті

Український центральний захисник Борнмута Ілля Забарний претендує на звання найкращого гравця клубу у березні.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Через дискваліфікацію у березні оборонець провів два матчі – проти Брентфорда (1:2) в АПЛ та проти Манчестер Сіті в Кубку Англії (1:2).

Його конкурентами за нагороду будуть захисники Мілош Керкез та Дін Хейсен, а також форвард Еванілсон.

Your @MMJBournemouth Player of the Month nominees for March 🙌



Get your votes in below 👇 pic.twitter.com/kh5kDtVwyG — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) April 2, 2025

Напередодні Забарний отримав найнижчу оцінку в Борнмуті за поразку від Іпсвіча (1:2).

Варто зазначити, що Ілля вдруге в сезоні був замінений по ходу матчу. Раніше це трапилося у домашній грі з Брентфордом, яку Борнмут також програв з рахунком 1:2.

Після 30 зіграних турів "вишні" посідають десяте місце в таблиці АПЛ, маючи в активі 44 очки. Борнмут програв чотири з п'яти останніх матчів чемпіонату, ще одного разу зігравши внічию.

У наступному турі команда зіграє проти Вест Гема. Ця гра відбудеться 5 квітня.