Забарний претендує на нагороду гравця місяця у Борнмуті
Український центральний захисник Борнмута Ілля Забарний претендує на звання найкращого гравця клубу у березні.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Через дискваліфікацію у березні оборонець провів два матчі – проти Брентфорда (1:2) в АПЛ та проти Манчестер Сіті в Кубку Англії (1:2).
Його конкурентами за нагороду будуть захисники Мілош Керкез та Дін Хейсен, а також форвард Еванілсон.
Напередодні Забарний отримав найнижчу оцінку в Борнмуті за поразку від Іпсвіча (1:2).
Варто зазначити, що Ілля вдруге в сезоні був замінений по ходу матчу. Раніше це трапилося у домашній грі з Брентфордом, яку Борнмут також програв з рахунком 1:2.
Після 30 зіграних турів "вишні" посідають десяте місце в таблиці АПЛ, маючи в активі 44 очки. Борнмут програв чотири з п'яти останніх матчів чемпіонату, ще одного разу зігравши внічию.
У наступному турі команда зіграє проти Вест Гема. Ця гра відбудеться 5 квітня.