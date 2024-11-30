Стала відома оцінка Забарного за матч проти Вулвергемптона

Український захисник Борнмута Ілля Забарний отримав середню оцінку за матч 13 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Вулвергемптона.

Аналітичні портал WhoScored та SofaScore оцінили гру українця у 6,7 бала.

Забарний тричі виносив м’яч, виграв майже 90% боротьби, здійснив 4 довгі точні передачі, один раз обіграв суперника за допомогою дриблінга, здійснив 41 дотик, 76% точних пасів, сфолив один раз, за що отримав жовту картку.

Раніше повідомлялося, що одноклубник Забарного півзахисник Джастін Клюйверт став першим гравцем в історії АПЛ, який зробив хеттрик з 11-метрової позначки.