Борнмут зацікавлений у підписання гравця Барселони

Борнмут, за який грає українець Ілля Забарний, зацікавлений у підписанні гравця Барселони Вітора Роке.

Про це повідомляє Fichajes.

За інформацією джерела, "вишні" проявляють великий інтерес до молодого нападника та вивчають можливість заручитися його послугами до кінця трансферного вікна. 19-річний футболіст перейшов у Барселону в минулому сезоні, але не виправдав очікування тренерського складу. Він провів за "синьо-гранатових" лише 16 матчів, у яких відзначився двома голами.

Як зазначається, Вітором також цікавились Лаціо та Наполі, але Борнмут наразі лідирує в боротьбі за його підписання. Клуб планує взяти гравця в оренду на один рік з опцією викупу після завершення угоди.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Борнмут підпише гравця Ювентуса Діна Гюйсена. Напередодні Ілля Забарний продовжив контракт із клубом.