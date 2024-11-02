Визначились оцінки за матч АПЛ Бонмут – Манчестер Сіті

Норвезький нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд отримав найнижчу оцінку в матчі 10 туру Англійської Прем'єр-ліги Борнмут – Манчестер Сіті (2:1).

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Його гру оцінили у 5,9 балів. На рахунку зіркового форварда 1.04 очікуваних голів, проте жодної гольової дії, лише 1 виграна дуель з 5, та 6 точних передач із 7 (86%).

Що ж стосується Іллі Забарного з Борнмута, то він отримав 6,8 балів. На рахунку українця 28 точних передач із 30 (93%), лише 1 виграна дуель з 4 та 7 лонгболів (6 точних).

Забарний вийшов у основі Борнмута у десятому матчі поспіль зі старту нинішнього сезону в АПЛ. В усіх попередніх поєдинках він проводив на полі всі 90 хвилин. Наразі в його активі немає результативних дій.

Раніше повідомлялося, що Ілля потрапив до символічної збірної 9 туру АПЛ, яку складає легендарний форвард Алан Ширер, найкращий бомбардир в історії чемпіонату.