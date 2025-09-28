Важливо рухатися вперед: Забарний – про дебютний гол за ПСЖ

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний оцінив свій гол у переможному матчі команди з Осером (2:0) у 6-му турі Ліги 1.

Цитує гравця Footmercato.

Забарний відкрив рахунок у грі на 32-й хвилині зустрічі, замкнувши навіс на дальню стійку від Вітіньї.

"Важливо рухатися вперед. Я дуже радий, що забив свій перший гол на "Парк де Пренс". Ми повинні продовжувати досягати наших цілей, і сьогодні ми це продемонстрували.

Золотий м'яч Дембеле? Для Усмана це неймовірне досягнення, і він на 100% заслуговує на це. Для нас це дуже приємне відчуття.

Ми дуже хороша команда, кожен може допомогти. Я вважаю, що ми найкраща команда у світі", – сказав Забарний.