Забарний назвав ключовий момент матчу з Бельгією

Захисник збірної України Ілля Забарний вважає, що команда слід краще розпочинати матчі, щоб не опинитися в такій ситуації, як у першому матчі плейоф Ліги націй з Бельгією (3:1).

Цитує гравця пресслужба УАФ.

"У мене дуже приємні відчуття після цього поєдинку. Дуже приємно забити м’яч та перемогти. Це важливо – дати позитивні емоції нашим уболівальникам, усій нашій країні.

Вийшло так, що, як завжди, ми пропустили та почали грати по-справжньому після пропущеного м’яча. Це треба міняти, я так вважаю.

Але все одно, усі побачили наш незламний характер і те, що ми граємо до кінця, не зупиняючись. Це дуже важлива перемога над хорошим суперником. Треба тепер відновитися, підготуватися до наступного матчу й дати такий самий результат", – розповів Забарний.