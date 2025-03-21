Забарний назвав ключовий момент матчу з Бельгією
Захисник збірної України Ілля Забарний вважає, що команда слід краще розпочинати матчі, щоб не опинитися в такій ситуації, як у першому матчі плейоф Ліги націй з Бельгією (3:1).
Цитує гравця пресслужба УАФ.
"У мене дуже приємні відчуття після цього поєдинку. Дуже приємно забити м’яч та перемогти. Це важливо – дати позитивні емоції нашим уболівальникам, усій нашій країні.
Вийшло так, що, як завжди, ми пропустили та почали грати по-справжньому після пропущеного м’яча. Це треба міняти, я так вважаю.
Але все одно, усі побачили наш незламний характер і те, що ми граємо до кінця, не зупиняючись. Це дуже важлива перемога над хорошим суперником. Треба тепер відновитися, підготуватися до наступного матчу й дати такий самий результат", – розповів Забарний.
Нагадаємо, напередодні уболівальники "синьо-жовтих" обрали "Лева Матчу".
Матч-відповідь відбудеться у Бельгії вже в неділю, 23 березня. Початок о 21:45 за Києвом.