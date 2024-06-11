Забарний: Розуміємо, яких результатів хочемо досягти на Євро-2024

Захисник збірної України Ілля Забарний вважає, що команда зможе підготуватися до старту чемпіонату Європи з футболу.

Про це футболіст розповів у коментарі УАФ.

"Підготовка йде за планом. Те, що нам потрібно, ми награємо та готуємось. Готуємося безпосередньо до першої гри й так, атмосфера в команді хороша.

У нас все нормально, ми розуміємо, куди ми хочемо потрапити, так яких результатів ми хочемо досягти. Всі розуміють наскільки важливо грати та виступати на такому турнірі, тому всі заряджені.

Товариський матч з Молдовою? Всі розуміють, що на рівні збірних немає слабких команд, тому буде дуже хороший спаринг, який нам допоможе підготуватися до Євро-2024", — сказав Забарний.