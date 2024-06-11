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Забарний: Розуміємо, яких результатів хочемо досягти на Євро-2024

Олександр Булава — 11 червня, 16:48
Забарний: Розуміємо, яких результатів хочемо досягти на Євро-2024

Захисник збірної України Ілля Забарний вважає, що команда зможе підготуватися до старту чемпіонату Європи з футболу.

Про це футболіст розповів у коментарі УАФ.

"Підготовка йде за планом. Те, що нам потрібно, ми награємо та готуємось. Готуємося безпосередньо до першої гри й так, атмосфера в команді хороша.

У нас все нормально, ми розуміємо, куди ми хочемо потрапити, так яких результатів ми хочемо досягти. Всі розуміють наскільки важливо грати та виступати на такому турнірі, тому всі заряджені.

Товариський матч з Молдовою? Всі розуміють, що на рівні збірних немає слабких команд, тому буде дуже хороший спаринг, який нам допоможе підготуватися до Євро-2024", — сказав Забарний.

Завершальний поєдинок в межах підготовки до Євро-2024 проти Молдови відбудеться у вівторок, 11 червня, у Кишиневі. Початок гри запланований на 19:00 за київським часом.

У першому контрольному матчі підопічні Сергія Реброва зіграли внічию з Німеччиною, а в другому поступилися Польщі з рахунком 3:1.

На груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

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