Забарний: Розуміємо, яких результатів хочемо досягти на Євро-2024
Захисник збірної України Ілля Забарний вважає, що команда зможе підготуватися до старту чемпіонату Європи з футболу.
Про це футболіст розповів у коментарі УАФ.
"Підготовка йде за планом. Те, що нам потрібно, ми награємо та готуємось. Готуємося безпосередньо до першої гри й так, атмосфера в команді хороша.
У нас все нормально, ми розуміємо, куди ми хочемо потрапити, так яких результатів ми хочемо досягти. Всі розуміють наскільки важливо грати та виступати на такому турнірі, тому всі заряджені.
Товариський матч з Молдовою? Всі розуміють, що на рівні збірних немає слабких команд, тому буде дуже хороший спаринг, який нам допоможе підготуватися до Євро-2024", — сказав Забарний.
Завершальний поєдинок в межах підготовки до Євро-2024 проти Молдови відбудеться у вівторок, 11 червня, у Кишиневі. Початок гри запланований на 19:00 за київським часом.
У першому контрольному матчі підопічні Сергія Реброва зіграли внічию з Німеччиною, а в другому поступилися Польщі з рахунком 3:1.
На груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії.