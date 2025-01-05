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Уругвайського футболіста знайшли мертвим у номері готелю – ймовірно, він наклав на себе руки

Руслан Травкін — 5 січня 2025, 12:30
Уругвайського футболіста знайшли мертвим у номері готелю – ймовірно, він наклав на себе руки
Матіас Кунья
SDNA

За загадкових обставин пішов з життя 32-річний уругвайський футболіст Матіас Акунья.

Про це повідомляє грецьке видання SDNA.

У цій країні він виступав за клуби елітного дивізіону Ламію та АЕЛ. Більшу частину кар'єри нападник грав на Батьківщині.

Як додає Telegraf.rs, тіло футболіста знайшли в номері готелю в Еквадорі, де він виступав за скромний Мушук Руна.

Як повідомляє Lequipe,  ймовірно, він вчинив самогубство. Акунья звинувачувався у насиллі щодо колишньої дівчини і носив електронний браслет, бо перебував під слідством.

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