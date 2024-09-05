Форвард Зорі гратиме в оренді у Першій лізі

Нападник луганської Зорі Владислав Бугай гратиме за харківський Металіст 1925.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Термін дії контракту невідомий, але відомо, що угода відбудеться на правах оренди. "Біло-чорні" підписали Бугая влітку 2023 року, за цей час він провів за команду 19 матчів, відзначившись одним голом. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 300 тисяч євро.

Нагадаємо, напередодні Зоря віддала іншого свого форварда, панамця Едуардо Герреро, в київське Динамо