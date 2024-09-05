Форвард Зорі гратиме в оренді у Першій лізі
Владислав Бугай
ФК Зоря
Нападник луганської Зорі Владислав Бугай гратиме за харківський Металіст 1925.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Термін дії контракту невідомий, але відомо, що угода відбудеться на правах оренди. "Біло-чорні" підписали Бугая влітку 2023 року, за цей час він провів за команду 19 матчів, відзначившись одним голом. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 300 тисяч євро.
Нагадаємо, напередодні Зоря віддала іншого свого форварда, панамця Едуардо Герреро, в київське Динамо